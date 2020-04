Fruitteler Kris Janssens deelt opnieuw in de klappen: “Na zomerse hagelbuien zorgt nu de vrieskou voor zware verliezen in de appeloogst” Vanessa Dekeyzer

01 april 2020

13u51 1 Kortenaken De vorst van de afgelopen weken heeft de fruitbomen die in bloei staan geen deugd gedaan. Fruitboer Kris Janssens uit Hoeleden moest woensdag vaststellen dat vijftig procent van de appelbloesems naar de vaantjes is. “Vorige zomer zijn al mijn appelen ‘verhageld’ en nu dit. Het is om moedeloos van te worden”, zegt Kris met een diepe zucht.

“Het zijn vooral de onderste bloesems aan de bomen die niet zullen uitgroeien tot appelen. Dat is logisch want die hangen dichter bij de grond. Het heeft aan de grond vorige week één keer tot -2 en één keer tot -3 graden gevroren, en deze week was het nog erger”, vertelt Kris. “Maandag daalde de temperatuur tot -4 en tot -3 graden in de nacht van dinsdag op woensdag. Jonge bloesems kunnen een lichte vorst van -1 graad wel verdragen, maar wanneer de temperatuur dieper onder nul zakt, zijn ze heel kwetsbaar in deze fase van de bloei.”

Het is niet heel uitzonderlijk dat het nog vriest in april, maar door de zachte winter zijn de fruitbomen al vroeg in bloei gekomen. Maar kunnen fruittelers zich dan niet wapenen tegen die vorst? “Dat kan met vuurpotten tot -2 graden, een mobiel warme luchtkanon tot -4 graden en beregening tot -8 graden”, zegt Luc Borgugnons uit Kersbeek, voorzitter van de nationale sectorvakgroep Fruit. “Beregening is dus de efficiëntste methode, maar het probleem is water. Percelen tegen de Velp kunnen daar gebruik van maken, maar dat is slechts een zeer klein gedeelte.” Bij de peren lijkt het gelukkig voorlopig nog allemaal mee te vallen, omdat die meer vorstbestendig zijn. “Daar kunnen we gebruik maken van glibberlines”, zegt Luc Borgugnons. “Deze stof maakt de bloesems sterker waardoor meer peren de vorst overleven. Bij appelen werkt dat niet.”

Vierde catastrofe

Volgens Luc is dit al de vierde catastrofe op rij voor telers van Kortenaken. In 2017 was er vorstschade, in 2018 kampten de telers met droogte, in 2019 viel een groot deel van de opbrengsten weg na hagelbuien en dit jaar is er dus opnieuw vorstschade. “We hebben het geluk dat we al vele jaren fruit telen en geen zware investeringen moeten afbetalen. Maar dan nog is het voor ons pompen of verzuipen”, aldus Kris. “Het is echt overleven momenteel. Hopelijk blijven we nu verder gespaard van vrieskou en van zomerse hagelbuien, zodat er nog iets van dit seizoen te redden valt.”

Volgens Luc zal de vorstschade geen impact hebben op de winkelprijzen. “De prijs die aan de teler wordt betaald is maar een klein deeltje van de uiteindelijke winkelprijs. Er is dus geen enkele reden om minder fuit te eten, meer nog. Door de coronacrisis zijn veel grensdoorgangen geblokkeerd. Des te meer een reden om iedereen te stimuleren om inlands fruit te eten”, besluit Luc.