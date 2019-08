Fiets-picknick van vtbKultuur en KVLV Kortenaken vdt

19 augustus 2019

08u54 0 Kortenaken VtbKultuur werkt in 2019 rond het jaarthema ‘smaak’ en dat zal je op 25 augustus kunnen proeven. Met KVLV Kortenaken nodigt de vereniging iedereen uit om samen een mooie fietstocht te maken, gevolgd door een heerlijke picknick met streekproducten.

Er is vrij vertrek voor de fietstocht tussen 10 en 12 uur en je kan daarbij kiezen tussen drie afstanden: 5, 15 of 28 kilometer. “Nadien spreiden we het picknickdeken of nemen we plaats aan een van de picknicktafels op De Winning in Kersbeek-Miskom”, klinkt het. “We voorzien een lekker gevulde picknickmand, met streekproducten. Ook voor de kinderen zitten er lekkernijen bij en er is animatie voor hen.”

Volwassenen betalen 12 euro, kinderen 8 euro. Inschrijven kan via kortenaken@vtbkultuur.be of 0486/73.84.08.