Entertainer Lothar Grob entertaint de buitenwereld vanuit zijn kot Vanessa Dekeyzer

05 mei 2020

14u05 1 Kortenaken Lothar Grob uit Ransberg bij Kortenaken ziet zijn activiteiten als voltijds entertainer en vrijwillig Mediclown al sinds 9 maart stopgezet. Op die dag besliste het bestuur van de Mediclowns namelijk om geen bezoekjes meer in de ziekenhuizen te brengen.

“Die vrijdag begon dus ‘de #blijfinuwkot lockdown’, zegt Lothar. “De organisatoren van alle evenementen waar ik de komende weken ging optreden, annuleerden één voor één. Dat is rampzalig voor mij, want mijn seizoen komt pas goed op gang in maart met de paasacties, communiefeesten, beurzen, braderieën enzovoort.”

Toch besloot Lothar niet bij de pakken te blijven zitten. “Zo maak ik al enkele weken filmpjes voor de Mediclowns, Twist uit Diest, de circusschool waar ik normaal lesgeef en de Ransbende waar ik kidskampen mee organiseer. Maar eigenlijk maak ik de filmpjes ook gewoon voor iedereen die graag iets leuks te zien krijgt.”

Lach en een traan

In zijn laatste filmpje speelt Lothar op een ludieke manier hoe beklemmend het kan aanvoelen om in uw kot te moeten blijven. “Je ziet zeven keer dezelfde clown in dezelfde kleine ruimte. Eén ervan wil graag naar buiten maar wordt terug gestuurd door een andere. De rest staat er wat beteuterd bij. Een lach met een traan…. zoals een clown.”

Neem een kijkje op www.straatanimatie.org, www.facebook.com/straatanimatie.org/, www.instagram.com/dollepretanimaties/ en www.youtube.com/user/thedollepret.