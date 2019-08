Elke school zijn geel fluopotlood: gemeente maakt schoolomgevingen veiliger Vanessa Dekeyzer

28 augustus 2019

De gemeente Kortenaken pakte tijdens de schoolvakantie de vijf Kortenaakse schoolomgevingen aan. "Zo kunnen alle kinderen op maandag 2 september weer veilig naar school", klinkt het.

“Als gemeente vinden we het belangrijk dat de schoolomgevingen op een uniforme, zichtbare en veilige manier worden afgebakend. Zo plaatsten we aan elke school gele fluopotloden met daarop de tekst ‘Vertragen school’”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kristof Mollu (CD&V). “Verder hebben we de dynamische zone 30 ledborden vervangen en op een opvallende geel-zwarte paal gezet. Bijkomend werden de markeringen in de buurt van de school opgefrist, oude verkeersborden verwijderd of vernieuwd en iedere schoolomgeving kreeg nog een borstelbeurt met de veegwagen zodat alles er netjes bij ligt.”

Om het parkeren wat beter te ordenen, werd in sommige schoolomgevingen een parkeerverbod ingevoerd of werden er parkeervakken aangebracht. “Al deze maatregelen werden uitgevoerd in overleg met de verschillende scholen”, aldus Mollu. “Doordat we de subsidiemogelijkheden optimaal hebben benut, wordt 50 procent van de gemeentelijke investering gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Hiermee zorgen we ervoor dat de jonge fietsertjes en voetgangers veilig naar school kunnen en willen we de verkeersveiligheid in het algemeen verbeteren”, aldus schepen Mollu.

Tijdens de volgende verkeersraad wordt er nog een proefproject besproken om het parkeren ter hoogte van de schoolpoort in Waanrode beter te ordenen. Wanneer de verkeersraad dit positief beoordeelt, wordt dit teruggekoppeld met de omwonenden en zou het proefproject na de paasvakantie in 2020 starten.