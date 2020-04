Eerste live-streamfestival levert 9.000 euro op: integraal naar beschermkledij voor zorginstellingen en zorgverleners Kristien Bollen

26 april 2020

19u46 7 Kortenaken Het festival Boerenrock is al bijna vier jaar uitgedoofd, maar gaf zaterdag toch een nieuwe editie, online welteverstaan. Hasjke en Wim Borgers verzorgden de openingsact en werden gevolgd door Guy Swinnen (The Scabs), Koen Buyse (Zornik), Axl Peleman (De Kreuners) en Sam Bettens (K’s Choice), deze laatste live vanuit de Verenigde Staten. PartyShakerz zorgde voor de afterparty. Hun optredens werden gesmaakt door enkele duizenden kijkers. Aan de berichten te zien beleefden heel wat ‘festivalgangers’ ook echt een virtueel festival. Mensen spraken af aan de bonnetjesstand of er werd geroepen dat er net een ‘nieuw vat’ was aangesloten.

Dominic Vandermeulen begon enkele weken geleden met het idee om een live-stream van Boerenrock te maken. “Toen ik vernam dat er zoveel bewoners van het rusthuis hier in Kortenaken, Dellebron, positief op COVID-19 getest hadden en dat het personeel over te weinig beschermingsmateriaal beschikte, besloot ik dat het tijd was voor actie en ging ik in overleg met de collega’s van de vzw Boerenrock.”

Artiesten waren meteen bereid hun duit in het zakje te doen. “En ze deden dat ook nog eens belangeloos”, zegt Dominic. “Per artiest schonken we duizend euro. De ‘festivalcatering’ bracht ook nog eens een goede 700 euro op en we haalden de piek van 2.100 ‘kijkers’. Per kijker schonken we nog eens telkens één euro. We kwamen zo dus aan 8.800 euro, maar hebben dit afgerond naar negenduizend.”

Beschermingsmateriaal aankopen

“Met de opbrengst zullen we beschermingsmateriaal voor de zorginstellingen en -verleners aankopen”, gaat Dominic verder. “We gaan dit wel doen in samenspraak met de gemeente. Zij weten beter wie wat nodig heeft. Een deel zal ongetwijfeld naar het WZC Dellebron gaan, maar we willen ook de zorgverleners van onze gemeente hiermee verder helpen. Dan denken we niet alleen aan thuisverplegers en dokters, ook kinésisten en andere zorgverstrekkers willen we kunnen voorzien van het nodige materiaal.”