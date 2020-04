Eerste digitale gemeente-en OCMW-zitting Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

09u09 1 Kortenaken Kortenaken maakt zich op voor de eerste digitale gemeente- en OCMW-raadzitting op donderdag 23 april. In het kader van de huidige coronamaatregelen besliste burgemeester Stefaan Devos (CD&V) dat deze zal plaatsvinden zonder publiek.

“Om de social distancing maatregelen optimaal te garanderen, is het bovendien niet wenselijk om met 19 raadsleden samen te komen. Daarom zal de gemeente- en OCMW-raadszitting voor het eerst volledig digitaal worden afgehandeld”, aldus de burgemeester.

Geïnteresseerden kunnen na de zitting het volledige verslag raadplegen via de gemeentelijke website. De dagorde is nu al te raadplegen via onderstaande link.