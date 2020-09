Digitaal informatiescherm moet sportaanbod promoten DDH

05 september 2020

12u16 0 Kortenaken In de inkomhal van sporthal De Vruen werd recent een nieuw informatiescherm geïnstalleerd. Hierop wordt het sportaanbod in de sporthal in de kijker gezet en activiteiten gepromoot.

Het initiatief sluit aan bij het meerjarenplan waarbij de gemeente onder andere wil inzetten op een duidelijke communicatie en de promotie van het sportaanbod.“De Sportraad ijverde al lang voor een doorgedreven digitalisering van de sporthal. Deze digitale communicatie is dan ook een mooie stap in de richting van de verdere ontwikkeling van De Vruen,” zegt sportfunctionaris Andy Braem.

De gemeente hoopt dat de promotie van het sportaanbod meer inwoners aan het sporten krijgt. “Daarnaast nemen we in september ook deel aan de ‘Maand van de Sportclub’ en werken we achter de schermen aan een vrijetijdsgids. Deze gids zal zowel online als offline het sportaanbod in de kijker zetten,” gaat schepen van Sport en Communicatie Kristof Mollu (CD&V) verder.

In september starten er in de sporthal verschillende sportlessen op waaronder Swiss Jump, Kracht en Lenigheid en Powerwalk. Meer informatie hierover vind je op de website.