Dieven willen inbreken in wagen Kristien Bollen

10 februari 2020

19u13 0

In de Klipgaardenstraat in Kortenaken stelde een dame maandag rond 10 uur vast dat dieven getracht hadden in haar wagen in te breken. De VW Tiguan van de 37-jarige A.B. uit Kortenaken vertoonde wat braakschade, toch raakten de dieven niet in de wagen. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.