15 januari 2020

In de Rectorijstraat in Kortenaken stelde een bewoner van een huis dinsdagvoormiddag rond 10.45 uur vast dat dieven ingebroken hadden in twee werkhuizen die achter de woning gelegen zijn. De daders braken telkens het hangslot af om binnen te dringen. Uit een van de werkhuizen verdween allerhande werkmateriaal zoals een kettingzaag. Uit het andere werd op het eerste zicht niets gestolen. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.