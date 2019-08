Dieven gaan aan de haal met de 10 beste duiven Kristien Bollen

20 augustus 2019

19u48 0 Kortenaken Eddy Claes (60) uit de Krawatenstraat in Kortenaken stelde zondagochtend wel een vreemde diefstal vast. Tien duiven waren uit zijn duiventil verdwenen.

De duivenmelker begon vorig jaar opnieuw met de sport na een inactief van meer dan 10 jaar. “Niet eenvoudig om zomaar opnieuw te beginnen. Gelukkig kreeg ik de steun van vrienden en andere duivenmelkers. Mijn broer Freddy en ik speelden enkel prijzen het voorbije jaar, weliswaar op lokaal niveau.

De dieven kwamen via het achterliggende veld en braken de tuinafsluiting open om vervolgens de duiventil open te breken. Toeval of niet maar daaruit haalden ze de tien beste duiven. Vier van hen vlogen al een eerste prijs. Bizar dat ze meer dan een kilometer hiervoor door het veld gingen”, vertellen de broers. Aan stoppen denken ze niet. “Gelukkig waren er nog 35 duiven ingekorfd voor een wedstrijd, anders waren we die misschien ook kwijt geweest”.