Dieven gaan aan de haal met 10 beste duiven van duivenmelker Kristien Bollen

19 augustus 2019

18u13 2

Bij een duivenmelker in de Krawatenstraat in Kortenaken zijn in de nacht van zaterdag op zondag enkele duiven gestolen. De diefstal werd zondagochtend rond 8.30 uur opgemerkt. Volgens de man, die de duivensport recent weer had opgepakt na dertien jaar, handelden de daders met kennis van zaken. De daders, die de omheining openknipten en de duiventil openbraken, namen enkel zijn tien beste duiven mee. De andere duiven lieten ze onaangeroerd.