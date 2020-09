Dertiger gewond bij aanrijding : brandweer moet slachtoffer uit wagen bevrijden Kristien Bollen

29 september 2020

Op het kruispunt van het Dorpsplein met de Diestsestraat in Kortenaken gebeurde dinsdag rond 6.20 uur een zwaar verkeersongeval. Een van de bestuurders negeerde het stopteken en stak de baan over waarbij het tot een aanrijding kwam. Eén bestuurder, een dertiger uit Geetbets bleef ongedeerd. De andere bestuurder, eveneens een dertiger uit Loksbergen raakte gewond aan het been. De man zat tevens gekneld in zijn wagen en brandweerlui moesten hem bevrijden. Het slachtoffer werd ter verzorging en verder controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen.