De Zorghoeve opent de deuren aan de Tiensestraat in Kortenaken: "De dieren zitten hier veel beter dan op onze vorige locatie in Leefdaal"

30 januari 2020

17u56 0 Kortenaken Het Hageland heeft er dierenopvangplaats bij. De Zorghoeve moest de locatie in Leefdaal (Bertem) verlaten en vond een ideaal onderkomen van drie hectare in de Tiensestraat in Kortenaken, net naast het slachthuis gelegen. Iris en Marc Dekeyser openen zaterdag de deuren. “We hebben hier nog wat werk voor de boeg, maar het is belangrijk dat het adopteren niet te lang onderbroken wordt.”

Het was niet evident om de hele werking van De Zorghoeve van Leefdaal naar Kortenaken te brengen. “De verhuis van de dieren verliep al bij al nog vlot, maar al het materiaal overbrengen was een zwaardere klus. Intussen is iedereen hier al wat gewend aan de nieuwe locatie, zeker de twee varkens. Die hebben nu een lekker stukje weide buiten, waarop ze zich duidelijk vermaken”, zegt Iris lachend.

“Ook de honden zitten op deze locatie veel beter in paardenstallen die we omgevormd hebben tot kennels. We merken dat ze daardoor veel rustiger zijn”, aldus Marc. “Momenteel hebben we 19 honden ‘te gast’, maar het is de bedoeling dat we deze opvang verder uitbreiden naar 30 honden. De nood is groot, gezien er nog bitter weinig asielen in de buurt actief zijn.”

De vzw zorgt voor alle verloren, verwaarloosde en achtergelaten dieren, dieren die in beslag genomen zijn of afstandsdieren. “We hebben hier naast honden, katten, geiten, schapen, hanen, konijnen, ook varkens, een fret, chinchilla’s en zelfs een wallaby zitten. Die laatste werd mede dankzij een alerte burger gevangen in Dilbeek, waar hij al maanden rond dwaalde. Wie dit beestje wil adopteren, moet wel een goede en hoge omheining hebben!”

“Het zijn de politie en de dienst Dierenwelzijn die onze hulp inroepen wanneer dat nodig blijkt. Wij komen dus zelf nergens tussen. Wij vangen de dieren enkel op en proberen voor elk van hen een nieuwe thuis te vinden. Daarnaast bieden wij mensen met een beperking, mensen die het even niet zien zitten, mensen met een psychische problematiek of mensen die terug een plaats zoeken in de maatschappij zoals ex- drugsverslaafden de kans hier bij ons terug hun leven wat op de rails te zetten.”

Licht aan eind van de tunnel

De vzw bestaat nu één jaar. Marc en Iris namen De Zorghoeve over van de vorige eigenaar, die fraudeerde met de gelden van de vzw. Financieel moest het koppel dus vertrekken van onder nul. Maar stilaan komt er licht aan het einde van de tunnel. “Al kunnen we zeker alle financiële hulp gebruiken. Giften zijn dus welkom, en daarnaast steken we ook zelf de handen de mouwen. Zo organiseren we bijna maandelijks activiteiten, in februari is dat bijvoorbeeld een Valentijnsontbijt. Je kan je ook lid maken en jaarlijks een donatie doen, een dier adopteren of het meter- of peterschap opnemen. Hopelijk kunnen we op deze manieren nog veel centjes inzamelen, want er zijn nog veel plannen, zoals de inrichting van een zorgboerderij met een blotevoetenpad, van vakantiekampen voor kinderen en van een blokhut waar de bezoekers iets kunnen drinken.”

Wie als vrijwilliger wil helpen of een gastgezin kan vormen, is ook welkom, net als mensen die met de honden willen gaan wandelen, wat dagelijks mogelijk is tussen 12 en 17 uur. “Hopelijk kunnen we hier in het Hageland op heel wat enthousiaste helpers rekenen. Dat zou fantastisch zijn. We merken wel dat er positief op onze komst gereageerd wordt. Dat is alvast heel fijn.”

Alle info over de Zorghoeve en de adoptiedieren kan je terugvinden op de Facebookpagina en op www.de-zorghoeve-vzw.com. Zaterdag kan je ook een kijkje gaan nemen aan de Tiensestraat 97.