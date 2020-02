De Velpe kan de grote hoeveelheid neerslag niet langer slikken Vanessa Dekeyzer

27 februari 2020

16u59 4 Kortenaken De hevige regen- en sneeuwval van de vorige dagen zorgde ervoor dat rivier De Velpe op sommige plaatsen buiten haar oevers is getreden. Het gemeentebestuur liet daarom de Nieuwstraat in Hoeleden en de Kapelstraat in Ransberg afsluiten.

“De Nieuwstraat is altijd al een delicaat punt geweest”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “De rivier volgt daar haar natuurlijke weg. Ik weet niet wat we daar kunnen doen om te voorkomen dat de Velpe niet meer buiten haar oevers treedt.”

De gemeente nam woensdagavond wel contact op met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Die bevestigde dat de sluizen zowel in Hoeleden als stroomafwaarts in Halen open werden gezet zodat het water vrije doorgang kreeg. “Die ingreep zorgde ervoor dat het water van de straten verdween. Maar het blijft regenen en sneeuwen, dus we houden de situatie nauwlettend in het oog”, aldus burgemeester Devos. “Gelukkig is het zo dat er in heel Kortenaken geen woningen bedreigd worden in het geval dat de Velpe uit haar oevers treedt. Enkel de stal van de woning in de Nieuwstraat kreeg wat water binnen.”

Intussen werd de Nieuwstraat opnieuw afgesloten wegens wateroverlast.