De Vaerendriesch treedt toe tot ‘Boeren met Klasse’ Vanessa Dekeyzer

16 juni 2020

15u30 0 Kortenaken De provincie Vlaams-Brabant verhoogt de subsidies voor bedrijven uit het netwerk ‘Boeren met Klasse’ met 50 procent. Ook geeft ze deze land- en tuinbouwers een forfaitair bedrag als steun om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen. Een van de nieuwe bezoekbedrijven dit jaar is De Vaerendriesch in Kortenaken.

‘Boeren met Klasse’ wil de kloof tussen producenten en consumenten verkleinen door bezoeken aan een boerderij te organiseren. Momenteel zijn 103 bedrijven actief in dit netwerk. Een van hen is De Vaerendriesch uit Hoeleden. Deze boederij is al generaties lang in handen van de familie Vandepoel en wordt vandaag gerund door papa Luc (54) en zoon Jarno, die met zijn 24 jaar tot de piepjonge generatie landbouwers behoort. “Als kind liep hij altijd rond tussen de koeien”, zegt papa Luc. “Er was geen twijfel over dat hij mee in het bedrijf zou stappen.”

“Dat is mijn leven. Ik zou niets anders willen doen”, zegt Jarno. Hij spreekt vol passie over het bedrijf, dat volledig focust op de wit-blauw dubbeldoelkoe, een van oorsprong Brabants ras dat steeds meer bedreigd geraakt en dat tegelijk zorgt voor melk en voor vlees. “Er zijn nog slechts een tiental fokkers van dit ras in Vlaanderen”, weet Jarno. “Heel wat boeren kiezen hier niet voor omdat het economisch niet zo interessant is om deze dieren te houden. Maar wij zijn er gek op, want het zijn heel rustige en nieuwsgierige dieren. Zij zullen nooit agressief uit de hoek komen. Elk dier heeft hier trouwens een naam en ik kan elk van onze 200 koeien perfect identificeren.”

“Daar kan ik niet meer in volgen”, zegt Luc lachend. “Daarvoor zijn er al te veel gepasseerd.” Luc stapte in 1994 in het bedrijf van zijn vader. “Toen waren er nog varkens en koeien, maar ik wilde me vooral toeleggen op de dubbeldoelkoe, die nog het uitzicht heeft van een normale koe. Veel mensen kennen dat beeld niet meer. Het boerderijgegeven is mettertijd ook steeds verder van de mensen vervreemd. Om die band wat meer aan te halen, zijn we in 2005 gestart met onze hoevewinkel. Daar verkopen we verse melk, ons eigen ijs en vacuüm verpakt diepgevroren vlees.”

Het korteketenverhaal is zeker aan een opmars bezig, wat we alleen maar kunnen toejuichen Luc en Jarno Vandepoel

Met de coronacrisis leren nog meer mensen de hoevewinkel kennen, ondervinden Luc en Jarno. “Heel wat mensen passeerden hier de voorbije weken en namen nu toch de tijd om eens binnen te komen. Zo ondervonden ze dat het hier ook rustiger winkelen was dan in de warenhuizen en de hele crisis door hebben we alles in voorraad gehad. Het korteketenverhaal is zeker aan een opmars bezig, wat we alleen maar kunnen toejuichen.”

Scholieren te gast

Om ook de jongere generatie meer voeling te laten krijgen met het leven op de boerderij, sluit De Vaerendriesch nu ook aan bij ‘Boeren met Klasse’. “Eens de crisis voorbij is en bezoeken weer mogen, zijn we klaar om groepen scholieren te ontvangen. We hebben vorig jaar al een eerste test gedaan en de kinderen waren laaiend enthousiast, vooral omdat ze hier ook echt dingen mochten doen, te midden van de koeien. Dat vonden ze geweldig.”

Jarno weet perfect waar hij naartoe wil met het bedrijf. “Er wordt nagedacht over de omschakeling naar bio om het verhaal af te maken. Zo passen de historische graslanden, natuurgraslanden en een zo autonoom mogelijke voederproductie perfect binnen deze manier van landbouw. We proberen de cirkel rond te krijgen en soja te weren in het voeder van de koeien.”

Meer info over De Vaerendriesch vind je op www.devaerendriesch.be.