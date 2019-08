De perenpluk is gestart: “Altijd fijn samenwerken met onze Polen. Wel liever met de vrouwen dan met de mannen, want die drinken minder” Vanessa Dekeyzer

29 augustus 2019

13u50 0 Kortenaken De pluk van de peren is gestart. Later volgen de appelen. Het gonst de komende weken dus van de activiteit in de boomgaarden van het Hageland. Kris Janssens uit Hoeleden start dit jaar gematigd enthousiast aan de pluk. Zijn appelen geraakten zwaar beschadigd na een onverwachte hagelbui in juni.

Dat betekent niet dat de appelen niet geplukt zullen worden. “We moeten bekijken welke appelen geschikt zijn om er sap van te maken”, aldus Kris. “Bovendien moet je plukken voor het herstel van de bomen zelf, want die zijn zich nu al aan het klaarmaken voor de volgende bloei. Wanneer je de appelen laat hangen, nemen die voedingsstoffen onnodig uit de boom weg.”

De peren zien er volgens Kris dit jaar wel goed uit. “Ik heb zo’n beetje helft peren, helft appelen, zo heb ik toch nog wat inkomsten. Hoeveel de prijs voor de peren zal bedragen, weet ik nog niet. Tijdens de pluk rijd ik de volle paloxen (fruitkist, red.) peren naar de veiling, waar ze gekoeld in bewaring blijven. In het najaar haal ik deze terug naar het bedrijf, waar ze gesorteerd worden. Daarna gaan ze opnieuw naar de veiling voor verkoop en dan wordt de prijs pas bepaald. Het is altijd spannend afwachten wat die zal zijn. Zelf hebben we daar niets aan te zeggen. We moeten blij zijn met hetgeen we krijgen.”

12 plukkers

Kris zegt zelf te genieten van de pluk. Hij wordt bijgestaan door een groep van twaalf plukkers, allemaal van Poolse afkomst. “Ik weet nog de tijd dat er mensen uit de buurt, die met pensioen waren, kwamen plukken, maar dat is lang geleden. Ook Belgische jobstudenten vinden voor de pluk, is niet evident. We werken dus al heel wat jaren met Poolse arbeiders. Bij mij zijn dat allemaal vrouwen”, zegt Kris lachend. “De reden: mannen drinken meer.”

“Maar vrouwen kunnen al eens meer ruzie maken onderling”, zegt Kris met een knipoog. “Zo kan de groep al eens verschillen van jaar tot jaar, afhankelijk van wie met wie overeenkomt. De vrouwen verblijven deels bij mij in een ingericht gebouw naast het bedrijf en deels in een huurhuis in het dorp. Ik voorzie ook zoveel mogelijk fietsen zodat ze zich makkelijk kunnen verplaatsen en eten brengen ze zelf mee. Dat is goedkoper voor hen. Ik voorzie dan voldoende frigo’s en diepvriezen.”

Communiceren met gebaren

De vrouwen spreken amper een woord Engels. De communicatie moet dan ook vaak met gebaren gebeuren of via één persoon die wel een woordje Engels kan. “Maar eigenlijk levert dat weinig of geen problemen op. Diegenen die al verschillende jaren hier komen plukken, leren de stiel aan de nieuwelingen. Er wordt al wel eens gelachen, en dat mag zeker, maar in het algemeen wordt er elke dag goed gewerkt, van ’s ochtends 7 tot ’s avonds 18 uur. Ook op zaterdag wordt er verder geplukt. Hoe meer werk, hoe liever, denken ze, want dan hebben ze sneller gedaan en kunnen ze sneller weer naar huis en dat met een mooie som geld. Voor één maand plukken hier moeten ze in Polen vier maanden werken, dus voor hen is de pluk hier wel heel belangrijk.”