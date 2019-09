De Lustige Kraaiers sluiten af in schoonheid met uitdeling van cheques aan goede doelen Vanessa Dekeyzer

20 september 2019

13u55 1 Kortenaken Zanghaantjesclub De Lustige Kraaiers stopt ermee. Na het plotse overlijden van de voorzitter André Govaerts vorig jaar besloot het bestuur het voor bekeken te houden, maar er zat nog wat geld in de kassa. Dat werd nu overhandigd aan lokale goede doelen.

Vereniging De Lustige Kraaiers ontstond begin jaren ’50 in café De Nieuwe Hoek, in Waanrode beter gekend als het Rattekot. Daar werden de eerste wedstrijden haantjeszingen gehouden tot aan de sluiting van het café in 1999. De clubleden verhuisden hierna naar café Het Boschke in Waanrode.

Toen vorig jaar in oktober de voorzitter, en tegelijk de man die alles in goede banen leidde, André Govaerts onverwacht kwam te overlijden, hielden De Lustige Kraaiers ermee op. De huidige bestuursleden, René Wouters, Paul Govaerts en Robert Marcoen, beslisten onderling om het resterende kasgeld, 6.000 euro, aan enkele goede doelen te schenken. De Cliniclowns, WZC Voortberg Testelt, WZC Dellebron Kortenaken, Stichting Delacroix Tienen, VBS De Zonnebloem Waanrode en Het Balanske Sint-Joris-Winge vielen in de prijzen. “We vinden het bijzonder jammer dat een vereniging ermee moet ophouden. Maar we zijn wel bijzonder blij dat deze lieve mensen aan onze vereniging gedacht hebben om ons te steunen. We zijn hen erg dankbaar voor deze gift”, aldus Kelly Cuypers van Het Balanske.