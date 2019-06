De Lijn maakt jongeren warm voor het openbaar vervoer vdt

Kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar het middelbaar gaan, ontvangen binnenkort een gratis maandabonnement van De Lijn. “Door de probeeractie van De Lijn in de maand september kunnen 71 toekomstige middelbare scholieren uit Kortenaken een maand lang de voordelen van een Buzzy Pazz ervaren en dit zowel voor verplaatsingen naar school als in hun vrije tijd. Als gemeente steunen we deze actie omdat we duurzame woon-school verplaatsingen willen aanmoedigen”, zegt schepen van Mobiliteit Kristof Mollu (CD&V).

Ouders met kinderen geboren in 2007 ontvangen in juni een brief van De Lijn met daarin alle praktische informatie. Wie in het schooljaar 2019-2020 in het 1ste jaar secundair onderwijs start en toch niet werd geboren in 2007, kan zelf een gratis proefabonnement aanvragen mits voorlegging van het inschrijvingsattest van de school. Aanvraag en inschrijvingsattest kunnen doorgestuurd worden naar abonnementen@delijn.be.