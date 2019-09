De kwaliteit van de OCMW-maaltijden is slecht: “Dit kan zo niet langer”, aldus schepen Vandebroeck Vanessa Dekeyzer

27 september 2019

13u19 0 Kortenaken Het OCMW van Kortenaken gaat op zoek naar een alternatief voor de maaltijdbedeling. Het aantal gezinnen, dat hierop een beroep doet, is de laatste drastisch gedaald. “Dat hoeft niet te verbazen, want groenten zijn niet gaar en soms krijgen onze cliënten vreemde combinaties voorgeschoteld”, zegt schepen van Welzijn Annita Vandebroeck (CD&V).

Het OCMW heeft al verschillende jaren een contract met een externe partij voor het leveren van maaltijden. De maaltijden worden in een rusthuis buiten de gemeente bereid en door eigen OCMW-personeel afgehaald en aan huis geleverd. “Momenteel maken 26 gezinnen (28 personen) in Kortenaken hiervan gebruik en het aantal zit al geruime tijd in dalende lijn. Terwijl er in 2015 nog gemiddeld 50 gezinnen cliënt waren, daalde dit jaar na jaar tot nu dus 26 gezinnen”, zegt schepen Annita Vandebroeck (CD&V).

“Steeds meer cliënten haken de laatste jaren af omwille van de slechte kwaliteit van maaltijden en de gebreken in de levering: groenten zijn niet gaar, er wordt niet geleverd wat op de menu’s staat, de cliënten krijgen rare combinaties voorgeschoteld, er zijn te weinig desserts, enz.”, gaat de schepen verder. “Daarbij komt nog dat de externe administratie te wensen overlaat. Zo worden de menu’s bijvoorbeeld vaak te laat doorgestuurd naar het OCMW. In het verleden konden sommige problemen opgelost worden door in overleg te gaan maar de huidige klachten blijven onbeantwoord hoewel de leverancier door ons meermaals werd gewezen op de tekortkomingen.”

We gaan de klanten de komende drie maanden persoonlijk begeleiden naar een alternatief Annita Vandebroeck

Cliënten betalen nu 6 euro per maaltijd en de dienstverlening kost het OCMW jaarlijks meer dan 70.000 euro. “Als openbaar bestuur is het onverantwoord om voor 28 personen een slechte service te bieden die zoveel kost aan de gemeenschap. Bovendien zijn er alternatieven op de private markt die betaalbaar en beter van kwaliteit zijn”, klinkt het. “Maar ook en vooral onze eigen dienst gezinszorg van het OCMW kan bij sommige personen maaltijden bereiden.”

Eenzame mensen

De huidige dienstverlening stopt vanaf 1 januari 2020. “We gaan de klanten de komende drie maanden persoonlijk begeleiden naar een alternatief”, zegt schepen Vandebroeck. “Ook voor de twee halftijdse personeelsleden wordt een oplossing gezocht binnen de organisatie. Zij hebben in moeilijke omstandigheden gezorgd voor het verder laten functioneren van deze dienst en daar moeten we hen als bestuur dankbaar voor zijn. De signaalfunctie en sociale controle die deze personeelsleden uitoefenden, kunnen we opvangen door aan de cliënten te vragen of ze regelmatig een bezoekje willen van een vrijwilliger. We hebben nu al onze verjaardagsbezoeken en ons project ‘Beter een goede buur’. Dit kan uitgebreid worden naar het bezoeken van eenzame mensen. Op die manier laten we niemand in de kou staan.”