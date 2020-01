De kapel op de Ransberg wordt in ere hersteld Vanessa Dekeyzer

09 januari 2020

13u59 2 Kortenaken De herstelwerken aan het dak van kapel De Verlosser op de Ransberg zijn van start gegaan. Deze was doorheen de jaren in verval geraakt. Nadat het gemeentebestuur groen licht kreeg van het agentschap Onroerend Erfgoed, kon de dakwerker starten met de werken.

“Ongeveer de helft van de totale kost van 14.000 euro is gesubsidieerd door Vlaanderen”, zegt schepen van Erfgoed, Niels Willems (N-VA). “Na deze werken starten we een projectaanvraag voor de restauratie van de muren, het buitenschrijnwerk en de verfraaiing van de onmiddellijke omgeving. Hieronder vallen ook de beschadigde bomen die op termijn vervangen worden. Naast de budgetten voor dit prachtig stukje erfgoed op de Ransberg, hebben we ook ruimte voorzien om een aantal andere kapellen te herwaarderen de komende jaren. Zo willen we ons lokaal erfgoed beschermen en in stand houden voor de volgende generaties.”

Naast de volledige dakbedekking en de goten, moet ook een groot deel van de houten structuur vervangen worden. Dit is maandag gebleken na het verwijderen van de leien. “De bestaande leien met asbest in worden vervangen door duurzame natuurleien. De aannemer plant de werken te hebben voltooid tegen het einde van januari”, besluit schepen Willems.