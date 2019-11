De Hotvrienden steunen De Winning met mooie cheque Vanessa Dekeyzer

24 november 2019

08u51 0 Kortenaken Vorig jaar schonken De Hotvrienden de opbrengst van hun bier aan Tucimani. Dit jaar viel de keuze op de sociaal inclusieve onderneming De Winning in Kortenaken.

De Wining werkt aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen. De organisatie helpt personen die niet meer op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen om hun arbeidskansen te ontdekken en te ontwikkelen. In Kersbeek-Miskom worden heel wat mensen uit Kortenaken en naburige gemeentes tewerkgesteld.

“We zijn met de Hotvrienden dan ook blij dat we ons steentje kunnen bijdragen door hen een cheque van 500 euro te kunnen overhandigen”, zegt Benny Wouters. “Dit zouden we niet kunnen doen zonder de steun van onze vele vrijwilligers, de sponsoring van Napoleon Games Bekkevoort en Tenten Michel uit Waanrode die ons jaarlijks een tent ter beschikking stelt tegen een democratische prijs. Aan de steun van goede doelen houden we bij onze vereniging een heel goed gevoel over. Daarom hopen we weer op een grote opkomst tijdens Kerstmis op de Hot.”

Dit evenement vindt al voor de twaalfde keer plaats. Iedereen is welkom op zaterdag 21 december om tegen de democratische prijs van 1 euro per consumptie nog eens een avondje uit de bol te gaan in de verwarmde feesttent.