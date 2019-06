De Blijstraat brengt buren samen tijdens feestweekend vdt

De Blijstraat in Waanrode viert dit weekend feest. Zes koppels en tal van vrijwilligers hebben weer een mooi programma samengesteld. “We willen met deze feesten de afstand tussen de verschillende buren zo klein mogelijk maken. Jong en oud zijn welkom. We proberen voor iedereen goed te doen”, zeggen Omer en Nadine, Ilse en Ronny, Benny en Karin, Anne en Rudi, Jan en Miranda en Patrick en Sonja. Vrijdag 7 juni is er een optreden van de populaire Vlaamse coverband VC De Gies en DJ Rudi. Kaarten in voorverkoop kosten 5 euro. Aan de kassa betaal je 7 euro. Zaterdag staat de traditionele barbecue gepland. Lokale artiesten zijn die avond van de partij om voor de juiste sfeer te zorgen. Ook aan de kleinsten is gedacht met een springkasteel. Inschrijven voor de barbecue kan via mail naar happystreet.waanrode@gmail.com. Alle festiviteiten vinden plaats in de Blijstraat achter huisnummer 44. Parking is voorzien.