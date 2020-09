Dans- en sportvereniging GSF Kortenaken luidt nieuw seizoen in met animatie op de basisscholen DDH

09 september 2020

11u32 2 Kortenaken Sport- en dansvereniging GSF Kortenaken brengt deze week wat beweging gezorgd op de basisscholen. Sportlesgevers komen er de kinderen entertainen. Dinsdag was ‘Het Toverpotlood’ in Hoeleden aan de beurt, later deze week bezoeken ze ook de andere basisscholen in de omgeving. GSF Kortenaken wil met de actie haar twintigste sportjaar, dat op zaterdag 19 september start, in de kijker zetten.

“We kijken er naar uit om iedereen weer te mogen verwelkomen. De afgelopen maanden hebben we de tijd genomen om ons goed voor te bereiden en nu zijn we klaar om Kortenaken weer te laten bewegen”, zegt GSF bestuurslid Karolien Neyns.

De vereniging begon in 2001 met bewegingslessen voor een kleine groep kleuters en is uitgegroeid tot een club die nu veel meer aanbiedt. Je kunt er terecht voor voor allerlei sportactiviteiten, maar in het aanbod zit ook kleuterdansen, hiphop, hedendaagse dans en nog meer. De club geeft bovendien lessen circustechniek en omnisport voor kinderen uit de basisschool. “We bieden een gezonde vrijetijdsbesteding waarbij de jeugd zich volledig kan uitleven. Met de juiste begeleiding van een ervaren lesgeversteam zorgen we ervoor dat iedereen kan groeien in zijn sporttak”, besluit Neyns.

Wie graag wil proeven van het aanbod kan in september een gratis proefles meepikken. Meer info en inschrijven op www.gsfkortenaken.be.