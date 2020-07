Dame in levensgevaar na val met speedpedelec Kristien Bollen

01 juli 2020

18u45 0

Op het kruispunt van de Halensebaan met de Oude Diestsesteenweg in Kortenaken kwam dinsdagochtend rond 6.45 uur een dame die op weg was met haar speedpedelec om een nog ongekende reden ten val. Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Bij het incident was geen andere partij betrokken. De toestand van het slachtoffer is intussen stabiel.