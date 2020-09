Custombuild bouwt nieuw woonproject met vijf huizen, negen flats en een deelauto in Waanrode DDH

27 september 2020

15u21 1 Kortenaken Er komt een nieuw woonproject in Waanrode. Projectontwikkelaar Custombuild bouwt in de Boterbergstraat vijf eengezinswoningen met tuin en negen appartementen met ruim terras. De residentie zal ook over een deelwagen beschikken.

Concreet komen er twee strakke blokken in lichte gevelsteen met een donkergrijs dak onder de noemer ‘Residentie Walrode’. In het ene blok komen de appartementen, het andere bestaat uit de huizen. De woningen tellen drie, vier of vijf slaapkamers en hebben elk een eigen terras en tuin, terwijl de appartementen beschikken over één, twee of drie slaapkamers en een privéterras.

Ondergrondse garages

De projectontwikkelaar legt ook ondergrondse parkeerplaatsen aan en voorziet een deelauto voor de (buurt)bewoners. “Dit concept wordt voor de eerste keer door een projectontwikkelaar in Waanrode geïntroduceerd. Kwaliteit, duurzaamheid en ecologisch verantwoorde nieuwbouw zijn erg belangrijk voor ons, autodelen ligt in het verlengde. Het is sociaal, betaalbaar, milieuvriendelijk, makkelijk en flexibel. De deelwagen zal vooraan op het plein ter beschikking staan”, weet Sébastien François, medevennoot van Custombuild. In de ondergrondse parking is plaats voor achttien wagens, waaronder twee voor mindervaliden. Daarnaast komen er ook 49 fietsenstallingen in de garage en een berging voor elk appartement.

Met zicht op groene zone

De toekomstige bewoners hebben achteraan zicht op een uitgestrekte groene zone, die in 2022 door Regionaal Landschap Zuid-Hageland omgevormd zal worden tot landschapspark. “De stilte en rust die deze rustieke vlakte met zich meebrengt, is anno 2020 een schaars gegeven en dus een absolute meerwaarde en een gratis luxegoed voor de eigenaars.”

Tussen de gebouwen wordt een open ruimte voorzien en tussen de residentie en de straat komt een publiek plein met parkeerplaatsen. De sloopwerken starten in het voorjaar van 2021 en het nieuwe woonproject, dat gerealiseerd wordt in samenwerking met architectenbureau dbv-architecten uit Hasselt, zal klaar zijn tegen de zomer van 2023. De verkoop is ondertussen gestart. Meer info op de site van de ontwikkelaar en op die van de residentie.