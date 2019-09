Curieus Kortenaken wil gemeente en haar inwoners inspireren Vanessa Dekeyzer

01 september 2019

11u53 6 Kortenaken Kortenaken is een vereniging rijker. Deze week ging de lokale afdeling van Curieus Kortenaken officieel van start. Curieus wil vooral inspireren met geëngageerde projecten.

Een eerste initiatief komt er op vrijdag 4 oktober. Curieus brengt dan een film over het politieke leven van Louis Tobback. Maar er is nog meer op komst. “We zijn volop bezig met een programma voor 2020 op poten te zetten. In het aanbod van Curieus zitten zeker een aantal leuke acties, maar we willen nog verder gaan,” zegt Jos Coomans. “Zo hielden we een paar korte brainstorms en daaruit kwamen toch wel een paar zeer leuke ideeën naar voor. Die worden nu apart uitgewerkt en dan bekijken we wat haalbaar is. Dat kan de aanzet zijn voor een paar verrassende activiteiten.”

Op zondag 8 december wil Curieus Kortenaken alvast aansluiten bij het initiatief van de Wereldlichtjesdag. Op die dag worden wereldwijd herdenkingsmomenten gehouden, waarbij ouders en familie van overleden kinderen samenkomen. “Wij hebben hiervoor alvast een zeer bijzondere locatie in de gemeente op het oog, maar omdat het nog niet helemaal in orde is, kan daar vandaag nog niet over gecommuniceerd worden. Meer informatie daarover volgt later nog”, aldus Jos.

Wie vragen of interesse heeft om mee te werken, kan steeds contact opnemen met Jos Coomans (0485/445734) of via curieus_kortenaken@telenet.be.