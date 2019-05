Croissants, sandwiches en een koude schotel voor alle medewerkers aan verkiezingsdag vdt

26 mei 2019

In Kortenaken wordt nog steeds met pen en papier gestemd. “Onze inwoners konden tot 14 uur terecht in de stembureaus in Ransberg, Kersbeek, Hoeleden, Kortenaken en Waanrode”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “De stembusgang is overal vlot verlopen zonder grote wachttijden. Op het gemeentehuis was er een permanentie van 8 tot 13 uur en daar zijn enkele inwoners over de vloer gekomen voor volmachten of duplicaten en werden sommige voorzitters van de stembureaus telefonisch verder geholpen. In totaal zijn er ongeveer 65 voor- en bijzitters, secretarissen en personeelsleden ingezet en vanuit de gemeente kregen zij een croissant, sandwiches en een koude schotel aangeboden.”