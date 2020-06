Corona onderbreekt traditie van 114 jaar kermis Hoeleden-Dries Vanessa Dekeyzer

04 juni 2020

13u41 12 Kortenaken De organisatoren van Hoeleden-Dries Kermis hadden nog gehoopt op positief nieuws, maar de laatste richtlijnen rond het aanpak van de coronacrisis trekken nu een streep door de kermis in augustus. “Het is de eerste keer sinds 1907 dat dit gebeurt”, zegt Pieter Boesmans van het bestuur Jonkheid Hoeleden-Dries.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar woensdagavond kwam dan ook de officiële mededeling van het bestuur van Jonkheid Hoeleden-Dries dat er dit jaar geen kermis zal zijn. De kermis had dit jaar nochtans alles in petto om er een ongezien feest van te maken: een topaffiche met onder meer Get Ready, Domino en DJ Jan Vervloet, een grotere en splinternieuwe spiegeltent en tal van activiteiten zoals het tractortreffen, wielerwedstrijden en seniorennamiddag.

“Het is jammer, maar we kunnen niet anders dan de kermis te annuleren”, zegt Pieter Boesmans. “Je kan moeilijk Get Ready boeken voor een publiek van maximaal 200 personen, die dan ook nog eens niets mogen consumeren. Dat is voor ons geen haalbare kaart. En natuurlijk primeert de gezondheid van ons dorp, dus we kunnen alleen maar de richtlijnen van de overheid volgen op dit moment.”

Gelukkig blijven de kosten voor het kermisbestuur beperkt. “De artiesten begrijpen uiteraard dat wij hier geen zeggenschap over hebben. Dit is pure overmacht. Maar we hebben de meesten al gecontacteerd en herboekt naar volgend jaar”, aldus Pieter Boesmans. “Dat wil zeggen dat we onze topaffiche gewoon naar 2021 verplaatsen. En ook de nieuwe tent zal volgend jaar zeker op gepaste wijze ingehuldigd worden.”

Nieuwe datum

Er kwamen meteen massaal veel berichten op de afgelasting van de kermis. Deze traditie is dan ook tot heinde en ver gekend, met elk jaar een steeds groeiend publiek. “Heel veel mensen vragen of er toch niet kan gezorgd worden voor een alternatief programma, maar we moeten realistisch zijn: dit is zeer moeilijk te organiseren in deze coronatijden”, aldus Pieter. “We zetten daarom met ons bestuur liever in op een fantastisch kermisprogramma in 2021. Noteer dus al maar 13 tot en met zondag 22 augustus 2021 in jullie agenda!”