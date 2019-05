Computerproblemen in vredegerecht in Diest vdt

26 mei 2019

20u54 4

Het blijft wachten op een uitslag voor Kortenaken. Dat lijkt te maken te hebben met computerproblemen op het vredegerecht van Diest. “Wij waren voltallig aanwezig in het telbureau vandaag, met zes bijzitters”, klinkt het. “Er mochten er twee naar huis maar niemand wou naar huis. Dus zijn we sportief geweest en allemaal gebleven. De voorzitter en secretaris hebben zelfs hun presentiegeld afgestaan aan de twee extra bijzitters. We dachten dat het tellen dan sneller zou gaan. Helaas, toen we klaar waren, bleek de computer in het vredegerecht vast te hangen en moesten we heel lang wachten in Diest.”