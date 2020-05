CD&V Kortenaken raapt zwerfvuil Vanessa Dekeyzer

27 mei 2020

10u43 0 Kortenaken Dit jaar kon de gemeentelijke zwerfvuilactie omwille van de coronamaatregelen niet plaatsvinden. CD&V bedacht een leuk alternatief.

“Elk jaar doen we met CD&V mee aan de opruimactie en ook dit jaar wilden we ons steentje bijdragen aan de strijd tegen het zwerfvuil”, zegt CD&V-voorzitter Lien Vandebroeck. “Verschillende bestuursleden raapten daarom ieder met hun eigen gezin en in de eigen buurt zwerfvuil. Hiervoor konden we, net zoals iedere inwoner van Kortenaken, beroep doen op speciale vuilniszakken van Mooimakers die bij de gemeente gratis zijn te verkrijgen net als prikkers om het vuil op te rapen. Hiervoor kan je een mailtje sturen naar milieu@kortenaken.be of technischedienst@kortenaken.be.”