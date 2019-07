Caroline en Filip starten als eerste in de regio met frambozenteelt: liefhebbers kunnen terecht op de zelfplukdagen Vanessa Dekeyzer

19 juli 2019

08u34 0 Kortenaken Caroline Torbeyns en Filip Van Der Velpen zitten volop in de pluk. Niet van appelen of peren, wat je in deze regio zou verwachten, wel van frambozen. Het koppel besloot vorig jaar om anderhalve hectare frambozen aan te planten en het bedrijf Puur Famboos op te richten. Leuk is dat je op bepaalde dagen zelf verse frambozen kan gaan plukken.

Filips ouders hadden een fruitbedrijf in appelen en peren. “Ik ben dus opgegroeid in het fruit, maar toch heb ik niet de beslissing genomen om dit over te nemen”, vertelt Filip. “Appelen en peren hebben het de dag van vandaag moeilijk op de concurrerende wereldmarkt. Bovendien vraagt dit fruit een vrij grote investering wat oogstprotectie betreft. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus begon het toch te kriebelen om een eigen fruitbedrijf op te starten.”

Filip en Caroline begonnen een marktonderzoek. “Het Hageland staat vol van kersen en aardbeien zijn er ook voldoende. We hebben dan even stilgestaan bij de blauwe bes, maar eigenlijk is de grond hier in onze streek te goed. Je zou die dus moeten verslechteren, maar dat is een blijvende bezigheid. Uiteindelijk kwamen we uit bij de framboos, een vrucht waar onze dochters Juliette en Charlotte gek op zijn. Naar infrastructuur en materiaal toe bleek de investering ook vrij beperkt te zijn. En in tegenstelling tot de blauwe bes, die makkelijk te importeren is, moet de framboos kort verhandeld worden en krijgen de Belgische frambozen in ons land de voorkeur.”

Aan de Wittebos in Miskom werd anderhalve hectare gevonden om de teelt op te starten. “Van bij de start krijgen we begeleiding via het Proefcentrum Fruitteelt. Zo kunnen we tijdig bijsturen waar nodig. Belangrijk voor de consument is te weten dat we milieubewust frambozen telen. Zo bestrijden we met natuurlijke insecten zoals roofmijt zoveel mogelijk de schadelijke insecten zoals de spintmijt.”

We willen de mensen bewust maken van wat er allemaal komt kijken bij het telen van fruit en zo de consument weer wat meer betrekken bij het product Filip en Caroline (Puur Framboos)

De eerste oogst wordt sinds eind juni geplukt. “De pluk is heel arbeidsintensief, omdat je bijzonder voorzichtig te werk moet gaan. Een framboos is een fragiele vrucht. De hoge prijs ervan in de winkel is het gevolg van dit arbeidsintensieve werk. Je kan maximaal 40 kilo per dag plukken, ongeveer 5 kilo per uur.”

Om de kostprijs nog wat te drukken, willen Caroline en Filip volgend jaar hun bedrijf iets groter maken. “We zijn nu van start gegaan met de verkoop via de veiling, maar ook via de markt. En voor ons is het korte keten verhaal heel belangrijk. Mensen kunnen gewoon hier aan huis, Wittebos 12A, frambozen kopen. We werken ook samen met lokale handelaars, zoals bakkerij Mélice in Waanrode voor frambozentaarten en De Peinwinning in Bekkevoort voor frambozenijs. Aan warenhuizen in de buurt leveren we nog niet, ondanks hun enthousiasme voor ons product, maar voorlopig is de investering in de verpakking op vraag nog te zwaar.”

Afgelopen weekend vond de eerste zelfplukdag plaats. Die wordt herhaald op zondag 21 juli en op zaterdag 27 juli. Mensen mogen dan zelf hun bakje frambozen plukken. Daarbij krijgen ze ook nog eens uitleg van Caroline en Filip. “We willen de mensen bewust maken van wat er allemaal komt kijken bij het telen van fruit en zo de consument weer wat meer betrekken bij het product.” Meer info kan je vinden op puurframboos.be en op de Facebookpagina.