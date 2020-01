Bushaltes met dezelfde naam ‘Dorp’ zorgen voor verwarring Vanessa Dekeyzer

07 januari 2020

12u16 0 Kortenaken In het centrum van Kortenaken zijn er vier haltes van het openbaar vervoer met de naam ‘Dorp’. Dit zorgt zowel bij de reizigers als bij de buschauffeurs soms voor verwarring. Daarom krijgt de halte aan het gemeentehuis een nieuwe naam.

“De haltes gelegen in de Diestestraat blijven hun naam behouden maar de haltes gelegen aan het gemeentehuis veranderen van naam naar halte Gemeentehuis”, zegt schepen van Mobiliteit Kristof Mollu (CD&V). “Verder maakt de gemeente van deze gelegenheid gebruik om de vertrekhalte aan het gemeentehuis uit te rusten met een comfortabel schuilhuisje.”

Het openbaar vervoer in Kortenaken is vandaag vrij beperkt, merkt de schepen op. “Binnen de Vervoerregio Leuven proberen we om extra lijnen naar Kortenaken te halen maar deze oefening is niet eenvoudig. Voor zij die toch de bus gebruiken, willen we dan ook meer comfort bieden. Vorig jaar hebben we in het dorp van Waanrode een nieuw schuilhuisje geplaatst en nu pakken we de tweede drukste opstaphalte van de gemeente aan. Momenteel staat aan deze halte enkel een haltepaal zonder enige beschutting. In het voorjaar wordt er een comfortabel schuilhuisje geplaatst met wachtbank, vuilnisbak, enkele fietsbeugels en duurzame verlichting op zonne-energie.”