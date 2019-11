Burgemeester Stefaan Devos ruilt sjerp één dag om voor de keukenschort Ook schepenen zorgen mee voor driegangenmenu voor OCMW-en gemeentepersoneel Vanessa Dekeyzer

21 november 2019

14u36 1 Kortenaken Het is de Week van De Smaak en dat betekent voor het gemeente-en OCMW personeel in Kortenaken traditiegetrouw de beentjes onder tafel schuiven voor een lekkere maaltijd bereid door de burgemeester en zijn schepenen. Die traditie riep burgemeester Stefaan Devos tien jaar geleden in het leven.

“Het leek me leuk om dit initiatief te nemen, misschien omdat ik zelf graag kook. Sinds zeven jaar volg ik ook kooklessen in Servaas in Kersbeek, samen met acht andere mensen. Dat concept is gegroeid uit KWB Kortenaken. Na een reeks lessen tonen we steeds aan onze partners wat we opgestoken hebben en bereiden we voor hen een mooie maaltijd.”

Maar een driegangenmenu voor 110 personeelsleden van de gemeente Kortenaken bereiden, is toch nog van een andere categorie. Toch bleef burgemeester Stefaan Devos opvallend rustig als chefkok. “We zijn op tijd gestart en dat doet al veel. Zo ben ik gisteren samen met schepen Griet Vandewijngaerden boodschappen gaan doen. Niet onbelangrijk is dat we enkel bij lokale handelaars zijn langs gegaan om onze producten af te nemen.”

Ieder zijn taakjes

Na het winkelen kon het koken in de keuken van zaal Den Berg op de Ransberg van start gaan. Ook de andere schepenen waren present om hun steentje bij te dragen. “Zo leer je mekaar ook eens op een andere manier kennen”, vindt burgemeester Devos. “En wat bleek: ook in de keuken vormden we een bijzonder goed team. Iedereen had zijn taakjes en werkte goed mee. Er werd ook al eens gelachen en gezeverd maar het moet ook niet altijd pure ernst zijn, toch?”

Ook donderdagochtend werd er hard gewerkt om het menu tijdig klaar te hebben. De vuren stonden volledig vol met grote kookpotten en de ovens draaiden overuren. “Voor zo’n grote groep koken, ben je natuurlijk niet gewoon”, zegt schepen Griet. “Gelukkig hebben we nog enkele tips en wat materiaal meegekregen van Kortenaakse mensen uit het vak, wat onze taak toch wat vergemakkelijkt heeft.”

Op het menu stond pompoensoep met gember, stoofvlees of vol-au-vent en een dessert. Enkel dat laatste werd niet zelf bereid. Dat werd aangeleverd door de sociale werkplaats in Kortenaken, De Winning. Het personeel liet het zich allemaal goed smaken. “Zo komen we ook eens samen met de collega’s van andere diensten en krijgen we de kans om eens een babbeltje te doen buiten het werk om”, zegt communicatieambtenaar Sigrid Peeters. “Dat gecombineerd met een lekkere maaltijd maakt dit een heel geslaagd initiatief, dat de teamgeest zeker bevordert.”

Als kers op de taart werden de personeelsleden die een jubileum vieren of met pensioen gaan, in de bloemetjes gezet. “Het was een geslaagde dag”, meent burgemeester Stefaan. “En ook wij konden na afloop van het keukenwerk genieten van onze eigen bereide maaltijd.”