Burgemeester laat instabiele kerk van Kersbeek sluiten Vanessa Dekeyzer

18 november 2019

19u16 1 Kortenaken Burgemeester Stefaan Devos (CD&V) heeft de beschermde parochiekerk Sint-Servatius in Kersbeek met onmiddellijke ingang laten sluiten. “De bakstenen komen los en kunnen door het plafond vallen.”

“In het verleden werden er al problemen vastgesteld met de draagstructuur van de brede overkapping van het schip”, gaat de burgemeester verder. “Op vraag van het gemeentebestuur en met medewerking van de kerkraad Kana werd recent een stabiliteitsingenieur aangesteld om bijkomend advies te vragen en de evolutie op te volgen. Hieruit is gebleken dat de situatie verergerd is en een gevaar vormt.”

Er is een reëel gevaar van loskomende bakstenen die door het plafond kunnen vallen. “De veiligheid van de kerkgangers kan niet meer gegarandeerd worden en de stabiliteitsingenieur adviseerde dan ook om de kerk te sluiten. In samenspraak met de kerkraad werd tijdens de eucharistieviering de kerkgemeenschap hiervan op de hoogte gesteld”, aldus burgemeester Devos.

De gemeente Kortenaken en de kerkraad laten nu in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed een restauratiedossier met subsidieaanvraag opmaken. Dit wordt met hoogdringendheid aan de minister ter goedkeuring voorgelegd. “Ook de beschermde kerkmuur vertoont al jaren stabiliteitsproblemen en werd in het verleden al gestut. De noodzakelijke werken aan metsel- en hekwerk worden alvast mee opgenomen in het dossier”, besluit de burgemeester.