Bromfietser in kritieke toestand overgebracht naar ziekenhuis Kristien Bollen

07 november 2019

Op de Heerbaan in Kortenaken trof men deze ochtend rond 9 uur een bromfietser zwaargewond aan langs de kant van de weg. De 39-jarige W.V. uit Kortenaken werd mogelijk onwel. Nergens kon men sporen van een aanrijding aantreffen. Ook zijn er geen getuigen van het incident. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven voor de nodige verzorging.