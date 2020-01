Bovenlokale subsidies voor veilige schoolomgevingen Vanessa Dekeyzer

11 januari 2020

13u45 0 Kortenaken Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kende onlangs aan Kortenaken een subsidie toe voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. In 2019 werden aan 89 gemeenten subsidies toegekend voor de realisatie van snel uitvoerbare ingrepen.

“Toen we als gemeentebestuur vorig voorjaar over deze subsidiemogelijkheid hoorden, zijn we onmiddellijk in overleg gegaan met alle Kortenaakse scholen”, zegt schepen voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kristof Mollu (CD&V). “De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal en scholen zijn dan ook een belangrijke partner in het traject naar veilige schoolomgevingen. Als gemeente hebben we de maatregelen nog voor de start van het huidige schooljaar uitgevoerd en werden er onder meer fluopotloden geplaatst om de schoolomgevingen te accentueren, de dynamische zone 30-borden vernieuwd, hier en daar parkeervakken aangelegd en ook de signalisatie werd vernieuwd. Dat zijn allemaal kleine en snelle maatregelen die moeten bijdragen aan meer verkeersveiligheid. Dat was ook de focus van de subsidiemogelijkheid.”

“Als gemeente proberen we steeds maximaal beroep te doen op bovenlokale subsidies. We hadden dan ook een sterk dossier ingediend waardoor we nu een subsidiebedrag van ongeveer 25.000 euro ontvangen en hiermee het maximale subsidieniveau van 50 procent binnenhalen,” besluit burgemeester Stefaan Devos (CD&V).