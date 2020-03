Boerenrockorganisator Dominic Vandermeulen lanceert 27 dagen lang anekdotes van 27 jaar Boerenrock Vanessa Dekeyzer

26 maart 2020

10u56 0 Kortenaken Boerenrockorganisator Dominic Vandermeulen is gestart met het neerpennen van een 27-delige verhalenreeks over Boerenrock, het festival dat 27 jaar lang het evenement van Kortenaken was. “Al meteen na het afsluiten van Boerenrock in 2016 kreeg ik de vraag om de anekdotes van de afgelopen 27 jaar, die ik al wel eens vertelde, te bundelen. Ik wil van de ‘coronatijd’ gebruik maken om van elk jaar iets leuks te schrijven”, aldus Dominic.

Zevenentwintig jaar lang was Boerenrock één van de topfestivals in onze regio. In 2016 besloot de organisatie het evenement stop te zetten omwille van de hoge kosten en de moeilijkheden om het groeiende evenement bemand te krijgen. De gemeente verloor zo haar belangrijkste uithangbord en de fans bleven verweesd achter. Om die trouwe fans een ‘throwback’ te geven naar de feesten van weleer, schrijft Dominic 27 dagen lang op zijn Facebookpagina een anekdote uit elk jaar Boerenrock.

“We beginnen uiteraard in het begin, nu exact dertig jaar geleden, toen Boerenrock van start ging”, vertelt Dominic. “Ons festival ontstond op vraag van het comité ‘850 jaar Kortenaken’. Er waren tal van activiteiten gepland in dit jubileumjaar met als afsluiter in augustus een feestweekend met onder andere op zondag een optreden van Jacques Vermeire, Frank Dingenen en Luc Verschueren. De vraag was dus om in dat weekend op zaterdag ‘iets’ te organiseren voor de jeugd. Na enkele weken brainstormen kwamen Koen Mertens, Carl Arnauts en ikzelf, met het idee om eenmalig een ‘festivalletje’ te organiseren en vermits het op de ‘boerenbuiten was, kreeg het de naam Boerenrock.”

Op de eerste editie werd er al een mooie line-up voorgeschoteld met De Kreuners, Soulsister, The Wolfbanes en The Popgun. “Boerenrock 1990 was meteen een schot in de roos”, herinnert Dominic zich nog als gisteren. “Terwijl we zelf enkele honderden toeschouwers verwachtten, gingen we vlot voorbij de 1.500 bezoekers, een onverhoopt succes. Het deed ons veel deugd om, ondanks onze amateuristische aanpak, zo sliepen we zelf zoals bij een jeugdkamp een hele week in tenten naast het festivalterrein, kregen we onmiddellijk ook fijne reacties te horen van artiesten en crew omtrent ons ‘evenementje’. Een jaar later werden we bestookt vanuit alle hoeken met de vraag om het niet bij een eenmalig feestje te houden. Het festival in Kortenaken was geboren. Het zouden 27 edities ‘fun’ worden in Kortenaken.”

De rest van het verhaal doet Dominic de komende weken uit de doeken. “Na 27 dagen hoop ik dat we met positiever algemeen nieuws zitten dan op de dag van vandaag”, aldus Dominic. “Blijf in uw kot en denk aan ieders veiligheid en aan het werk van vele mensen die zich dagelijks keihard moeten inzetten om deze gezondheidscrisis te overwinnen. Ik schrijf dit hier ook neer voor de vele festival- en concertorganisatoren die een heel onzeker en moeilijk jaar tegemoet zullen gaan. Ik vrees dat we naar een zomer zonder festivals zullen gaan en dat terwijl we dat meer dan anders nodig hebben, want muziek kan troost bieden.”