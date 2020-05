Boerenrock tegen corona schenkt 10.000 euro voor beschermingsmateriaal Kristien Bollen

29 mei 2020

10u40 0 Kortenaken Boerenrock vzw organiseerde op zaterdag 25 april het online festival Boerenrock tegen corona, met zo’n 6 à 7.000 virtuele bezoekers. De opbrengst werd onder andere geschonken aan de gemeente Kortenaken voor de strijd tegen het coronavirus. Tijdens de digitale gemeenteraad van 28 mei werd deze handgift van Boerenrock vzw goedgekeurd.

Guy Swinnen, Sam Bettens, Axl Peleman, Koen Buyse, Jan Haesevoets, Wim Borgers en de PartyShakerz gaven op 25 april het beste van zichzelf om van deze uitzonderlijke editie van Boerenrock een onvergetelijk festival te maken, en dat lukte. “Op het topmoment waren er 2.100 huiskamers die meekeken, wat resulteert in 2.100 euro. Daarnaast schenken we per artiest 1.000 euro voor de aankoop voor zorgmateriaal in Kortenaken. Bijkomend was er ook nog een opbrengst van de festivalcatering die in Kortenaken en omstreken werd bezorgd, wat resulteert in een afgerond bedrag van 10.000 euro”, vertelt voorzitter van de Boerenrock werkgroep Dominic Vandermeulen.

Bewoners en lokale hulppost

“Met de voltallige Boerenrock werkgroep is afgesproken om 8.000 euro te schenken aan de gemeente Kortenaken, voor de aankoop van beschermings- en verzorgingsmateriaal van de eerstelijnszorg waarvan het grootste deel werd aangewend voor het woonzorgcentrum de Dellebron. Verder spenderen we als organisatie 500 euro voor de aankoop van twee tablets voor het woonzorgcentrum en schenken we 1.500 euro aan de lokale hulppost van het Rode Kruis”, aldus Dominic.

Welgekomen afleiding

Boerenrock was 27 jaar lang een begrip in Kortenaken. Vier jaar geleden stopten de organisatoren ermee. Het gemeentebestuur is tevreden dat het festival nog eens terugkwam. “Normaal gezien hing er eind augustus altijd een festivalsfeer in het centrum van Kortenaken”, vertelt burgemeester Stefaan Devos. “Dit jaar was deze sfeer eind april al aanwezig. We zijn uiteraard zeer tevreden met de handgift die we als gemeente krijgen, want we kopen al geruime tijd beschermingsmateriaal aan dat we verdelen aan verschillende zorgverleners in de gemeente. Bijkomend was de online editie van Boerenrock voor velen ook een welgekomen afleiding en hebben veel mensen genoten van de optredens en de festivalcatering die her en der werd bezorgd. Vandaar dat we de voltallige werkgroep willen bedanken voor deze warme actie.”