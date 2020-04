Boerenrock komt met unieke online editie naar buiten. “Elke kijker van ‘Boerenrock Tegen Corona levert’ 1 euro op en geboekte artiesten maar liefst 6.000 euro voor lokale zorgverleners in de strijd tegen corona” Vanessa Dekeyzer

21 april 2020

16u08 0 Kortenaken Het festival Boerenrock is al bijna vier jaar uitgedoofd maar dit jaar komt er toch een nieuwe editie, online welteverstaan. De organisatie pakt zaterdag 25 april vanaf 20 uur uit met een topaffiche. Hasjke en Wim Borgers zijn de openingsact en worden gevolgd door Guy Swinnen (The Scabs), Koen Buyse (Zornik), Axl Peleman (De Kreuners) en Sam Bettens (K’s Choice), die live vanuit de VS streamt. PartyShakerz zorgen voor de afterparty.

Enkele weken geleden begon Dominic Vandermeulen, organisator van Boerenrock, met zijn Boerenrock-dagboek op Facebook. Naar aanleiding van 27 edities van het festival pent hij een 27-delige verhalenreeks neer met anekdotes over het evenement. Door dit te doen wil hij ook de vele door corona getroffen festival-en concertorganisatoren een hart onder de riem steken. “Ik heb op mijn posts al heel wat positieve reacties reacties gekregen, maar eigenlijk brengt dit niets op”, reageert Dominic. “Toen ik vorige week vernam dat er zoveel bewoners van het rusthuis hier in Kortenaken, Dellebron, positief op COVID-19 getest hadden en dat het personeel over te weinig beschermingsmateriaal beschikte, besloot ik dat het tijd was voor actie.”

Dominic ging in overleg met de collega’s van de vzw Boerenrock, die ook na het festival in leven werd gehouden. “Ik wilde een deel van de centjes van de vzw in een warme steken. Meteen waren de collega’s mee in het verhaal van artiesten, die geld opbrengen door op Boerenrock online op te treden, want per artiest loopt de vzw Boerenrock duizend euro aan beschermingsmateriaal voor lokale zorgverleners. Met zes acts staat de teller nu op 6.000 euro. Het was echt hartverwarmend te zien hoe muzikale toppers onmiddellijk bereid waren om belangeloos mee te doen aan onze actie.”

Eén euro per kijker

Maar dat bedrag kan nog naar omhoog, want ook kijkend Vlaanderen kan zijn of haar steentje bijdragen. “We registreren tijdens de livestream het aantal kijkers”, legt Dominic uit. “Op het einde van het festival vermeerderen we het bedrag dat overeenkomt met het hoogste aantal bezoekers dat tegelijk keek. Als er op het piekmoment bijvoorbeeld 500 mensen aan het kijken waren, dan komt er 500 euro bij voor onze zorgverleners. Elke kijker is dus 1 euro waard door ons festival live te volgen en kan er tegelijk zelf van genieten.”

Boerenrock zorgt voor een campagnelied, gemaakt door Hasjke en Wim Borgers, een podium en natuurlijk de artiesten. “Alles zal gebeuren volgens de regels van social distancing. Iedereen houdt voldoende afstand en de materialen worden voldoende ontsmet.”

Diestenaar Guy Swinnen (The Scabs) kijkt er alvast naar uit. “Het is fijn dat we door enkele liedjes te spelen, lokaal instellingen en zorgverleners kunnen steunen en zo ons respect tonen voor de mensen, die nu onze maatschappij rechthouden. Ik ben de tel al lang kwijt over hoeveel keer ik op Boerenrock gespeeld heb, maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Het voelde steeds een beetje als een thuismatch. Wat ik ga spelen zaterdag, weet ik nog niet. Ik sta er moederziel alleen voor, dus kies ik voor songs die solo op gitaar het best klinken.”

“Het lijkt me nog wel leuk om tekstueel te verwijzen naar de huidige crisis”, gaat Guy verder. “Hoewel ‘Hard Times’ over overspel gaat, doet de titel voor veel mensen toch ook een beetje denken aan het coronatijdperk. ‘No one can make it all Alone’ van mijn laatste CD ‘Dreaming For Days’ is in deze tijden van solidariteit tekstueel ook een waarheid als een koe. Dus beide nummers ga ik zeker al aan bod laten komen. Axl Peleman komt ook langs. We hebben begin dit jaar nog samengespeeld in de theaters met ‘Guy Swinnen & The Ladies’-The Duet Sessions dus wie weet dat we ter plekke beslissen om iets samen te doen. Op een veilige afstand uiteraard!”