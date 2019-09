Boerderij Fets lanceert eerste ‘zelfraapdag’ op 100ste verjaardag: Kom zelf je aardappelen rapen en betaal slechts helft van de prijs Vanessa Dekeyzer

09 september 2019

15u02 4 Kortenaken Boerderij Fets in Kortenaken bestaat 100 jaar en dat wordt met een wel heel bijzondere actie gevierd: een zelfraapdag van aardappelen. “De deelnemers worden zo weer een beetje meer betrokken bij het landbouwleven en tegelijk kunnen ze profiteren van een sterk verminderde prijs”, zeggen Anita en Guy Fets.

Het was de overgrootmoeder van Guy die in 1919 met het landbouwbedrijf in de Lapstraat begon. Zij behoorde tot de familie Marcoen. Haar dochter nam de boerderij over en trouwde met een Gemoets. Een van hun dochters runde op haar beurt de boerderij samen met haar man Emiel Fets. “En zo komt het dat de boerderij nu de naam Fets draagt”, zegt Guy Fets, de jongste van de drie zonen. “Samen met mijn vrouw Anita werken we elke dag hard om het bedrijf draaiende te houden. En dat is geen makkelijke taak tegenwoordig. De landbouwstiel staat sterk onder druk met de steeds strengere regelgeving en de oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt. Vroeger telde elke straat een boerderij, vandaag zijn dat er veel minder en als je het mij vraagt, ziet de toekomst van de landbouw er niet rooskleurig uit. Bij veel landbouwers staat het water aan de lippen.”

Gemengd bedrijf

Guy en Anita runnen een gemengd bedrijf, met enerzijds melkkoeien en anderzijds akkerbouw, waaronder aardappelen. “De tijd is nu rijp om de vroege aardappelen uit te doen en ze zien er mooi en groot uit. Ondanks de droogte hebben we toch een grote opbrengst per hectare. Goed nieuws dus voor onze klanten. Al jaar en dag kan men hier op de boerderij aardappelen rechtstreeks bij de boer komen halen. Maar we zien vaak dat dit toch nog niet goed bij de mensen gekend is. Nochtans betalen ze rechtstreeks bij de boer een stuk minder dan in een warenhuis en bovendien krijgen ze hier kraakverse aardappelen mee naar huis.”

En nu zetten Anita en Guy nog een stapje verder in het korteketenverhaal. “We nodigen iedereen uit om zaterdag tussen 10 en 15 uur zelf aardappelen te komen rapen op het veld aan Liefkensrode. Maak er een leuke gezinsuitstap van, zou ik zeggen. Het enige wat je best meeneemt, is een zak om de ‘patatten’ in te leggen. Op het veld wegen we de buit af en daar betaal je dan de helft van de normale prijs voor. We willen dit doen om het 100-jarig bestaan van de boerderij in de kijker te zetten.”

Zever

En stiekem hopen Guy en Anita dat mensen weer wat meer aardappelen gaan eten. “Vroeger waren ‘patatten’ dagelijkse kost. Vaak stonden ze zelfs twee keer per dag op het menu. Vandaag worden deze door bepaalde voedingsgoeroes al eens gebannen, maar dat is volgens ons ook ‘zever’. Wij eten, op zondag na, elke dag aardappelen en we voelen ons toch kerngezond!”