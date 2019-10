Bezoekers bibliotheek werden verwend Vanessa Dekeyzer

22 oktober 2019

De Kortenaakse bibliotheek organiseerde haar jaarlijkse verwendag. “De bezoekers van de bibliotheek werden getrakteerd op een glaasje fruitsap, (kinder)cava of koffie en kregen een lekkere koffiekoek. Bovendien gingen de kinderen naar huis met een hippe glittertattoo”, geeft schepen van Bibliotheek Griet Vandewijngaerden (sp.a) aan. “Hiermee leggen we de trouwe bezoekers van de bib in de watten en willen we het bibliotheekbezoek verder promoten.”