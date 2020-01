Bewoners woonzorgcentrum stelen de show in filmpje van nieuw You Tube fenomeen Bikkelhart “We willen niet praten over spaghetti’s en milkshakes, wel over dingen die er in de wereld toe doen” Vanessa Dekeyzer

15 januari 2020

15u30 6 Kortenaken Een tiental bewoners van het woonzorgcentrum Dellebron in Kortenaken speelt de hoofdrol in het laatste filmpje van het nieuwe You Tube-fenomeen Bikkelhart. Initiatiefnemers van dienst zijn vrienden en achterneven Jelte Appelen (28) uit Diest en Jo Laureys (28) uit Loksbergen. “Mensen, die in een woonzorgcentrum verblijven, vallen vaak weg uit de maatschappij. Wij hebben hen weer een stem gegeven en daar zijn ze ons zeer dankbaar voor!”

Twee jonge gasten die een filmpje gaan draaien in een woonzorgcentrum. Het lijkt er op dat de mannen gewoon een grap willen uithalen, maar niets is minder waar, zegt het duo. “We wilden op zoek gaan naar de goede voornemens en levenswijsheden van oudere mensen en schreven daarom enkele woonzorgcentra aan. Dellebron was de enige die voor ons initiatief openstond. Na overleg mochten we met een tiental bewoners een babbeltje doen.”

“Als je 86 jaar bent, heb je geen goede voornemens meer”, zegt een bewoonster. En dus gooiden Jelte en Jo het over een andere boeg. “We hebben de mensen allerlei vragen gesteld, onder meer over de grote veranderingen in de maatschappij. We kregen daar heel leuke en grappige antwoorden op. Zo zei iemand: nu hebben de mensen televisie, vroeger zaten ze op den ‘dulper’. En Henri zei: toen was een boterham met siroop een lekkernij, maar nu…al zullen er nu nog wel mensen zijn die graag siroop eten.”

Over de toekomst hebben de bewoners niet veel goeds te vertellen in het interview en in het leven na de dood geloven ze al zeker niet. En goede raad hadden de bewoners voor de jonge interviewers zeker en vast: “het wordt tijd dat ge gaat zien voor een vrouw”. En Henri raadde zelfs aan om er meer dan één te zoeken. “Een is weinig zunne, want als er iets tussen komt, zit ge helemaal zonder”.

Het filmpje is ontwapenend mooi en grappig. “We hebben gezien dat heel veel mensen zich vaak eenzaam voelen binnen de muren van een woonzorgcentrum. Hopelijk konden we de eenzaamheid even doorbreken met ons filmpje, dat intussen al drieduizend keer bekeken is op You Tube en onze Facebookpagina.”

De jongens gingen samen met mij weer even terug naar het woonzorgcentrum. Ze hadden zelfs dozen chocolade mee om de bewoners, die hadden meegewerkt, te bedanken. Het werd een hartelijk weerzien. “Ik vond het echt heel leuk om mee te doen”, zegt Cecile. “We hebben het filmpje hier allemaal bekeken en het was ongelofelijk tof gemaakt. Van mij mogen die jongens zeker nog terugkomen.”

Maar opvoeder Jelte en singer-songwriter Jo willen met Bikkelhart willen nog meer gevoelige thema’s aansnijden. “Binnenkort gaan we bijvoorbeeld naar Brussel om het te hebben over transmigranten. We zullen dus niet alleen in het Hageland filmpjes maken, zodat ons bereik hopelijk nog groter wordt. Soms zien we You Tubers met super veel views, terwijl ze niets te zeggen hebben. Wij willen niet praten over spaghetti’s en milkshakes, wel over dingen die er in de wereld toe doen. En die dingen willen we op een vlotte manier benaderen, zodat ze toegankelijker worden. Daarbij willen we geen blad voor de mond nemen, maar we gaan ook zeker niemand goedkoop beledigen. We willen dus ‘hard zijn’ maar ‘met een hart’, vandaar dus Bikkelhard”, besluiten de jongemannen.

Wie graag het filmpje integraal wil bekijken, kan dat doen via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=YPF_PUuAAqk, of op de Facebookpagina van Bikkelhart.