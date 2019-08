Betonwegen krijgen onderhoud vdt

27 augustus 2019

11u50 0 Kortenaken De gemeente Kortenaken gaat herstellingen uitvoeren aan verschillende betonplaten. Daarbij wordt de techniek van het ‘oppersen’ gebruikt. “Met deze techniek worden de nog goede betonvakken die door de tijd en het gebruik los zijn komen te liggen of die verzakt zijn, aangepakt”, zegt schepen Kristof Mollu (CD&V).

“Er worden enkele gaten in de betonplaat geboord zodat de holle ruimte eronder opgevuld kan worden en de betonplaat terug op niveau wordt gebracht. Voor de werken wordt er een mobiele werf gebruikt waardoor de hinder zeer beperkt is en er geen verkeersomleidingen nodig zijn. Het resultaat van het oppersen van de vakken is dat de trillingen en geluidshinder afnemen.”

Dit jaar worden er betonvakken in de volgende straten opgeperst: Dorpsstraat, Diestsestraat, Schansstraat, Dorpsplein, Baaistraat, Blijstraat en Krawatenstraat. “Naast het oppersen van de nog goede betonvakken, heeft de technische dienst van de gemeente zelf ook enkele oude betonvakken vernieuwd en zal een aannemer binnenkort starten met het vervangen van betonvakken in het Ingeveld, Krawatenstraat, Lapstraat, Neerlintersesteenweg, Schansstraat en Strostraat”, aldus schepen Mollu. “Hierdoor zijn alle voor 2019 geplande onderhoudswerken aan betonwegen en aan asfaltwegen uitgevoerd. Binnenkort wordt bekeken welk onderhoud er volgend jaar nodig is op wegen waar op korte termijn geen rioleringswerken zullen plaatsvinden.”