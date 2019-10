Bestuurster gewond bij kop-staartaanrijding Kristien Bollen

14 oktober 2019

17u24

In de Baaistraat in Kortenaken gebeurde zondagavond rond 21.55 uur een kop-staartaanrijding. De bestuurder van het inrijdende voertuig, de 56-jarige A.T. uit Kortenaken bleef ongedeerd. De bestuurster van de aangereden wagen, de 24-jarige U.J. uit Linter, raakte lichtgewond. De dame werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.