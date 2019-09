Bestuurder moet rijbewijs zes uur inleveren Kristien Bollen

16 september 2019

In de Schansstraat in Kortenaken controleerde de politie in de nacht van zaterdag op zondag 41 bestuurders. Eén van hen legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. Eén bestuurder kreeg nog een pv voor het niet dragen van de autogordel.