Beschuldigde Bloemen was toerekeningsvatbaar toen zijn ex-partner om het leven kwam: “Hij veinst geheugenverlies” Stefan Van de Weyer

22 mei 2019

16u24 0 Kortenaken Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven verklaarde psycholoog Eddy Trippas woensdagvoormiddag dat beklaagde Paul Bloemen zijn geheugenverlies veinst en simuleert. De gerechtsdeskundige noemde zijn verklaringen “misleidend” en “weinig waarachtig”. Gerechtspsychiater Rudy Verelst meldde dat de vijftiger toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.

Paul Bloemen (53) wordt beschuldigd van doodslag op zijn partner Anja Vanheer in hun woning in Kortenaken tussen 13 en 14 augustus 2017. De 47-jarige kapster stierf door verstikking en werd dood aangetroffen in haar zetel.

Het laatste wat Bloemen zich herinnerde van zondagavond 13 augustus is dat hij zijn stomdronken vriendin na een dubbele val in de zetel legde en nadien zijn ogen ging uitwassen. Toen is ook hij gevallen en ging het licht uit. “Vanaf dan weet ik niets meer”, verklaarde de man zowel tijdens het onderzoek als op de zitting. Aan zijn black-out kwam pas een einde op donderdagmiddag 17 augustus toen de politie aan de deur stond. “Ik ben vier dagen van mijn leven kwijt. Al die tijd heb ik daar gelegen.”

Amsterdamse test

Gerechtsdeskundige Eddy Trippas onderwierp Bloemen aan de Amsterdamse test, deze peilt naar het geheugen op korte termijn, dat onder andere herkenning meet. “Bij de beschuldigde is er een duidelijke tendens tot onderpresteren. Dat wijst op een simulering van het geheugenverlies, daartoe bestaat een grote tendens bij de beklaagde. De kans dat hij zijn black-out veinst, is vrij hoog. Die komt niet voort uit hersenamnesie door bijvoorbeeld Alzheimer. De man vertoont een misleidende houding en zijn verklaringen zijn weinig waarachtig”, klonk het bij psycholoog Trippas.

Gerechtspsychiater Rudy Verelst stelde in zijn eindverslag dat Bloemen toerekeningsvatbaar is. “Zijn medicatiegebruik tast zijn toerekeningsvatbaarheid niet aan. Chronisch gebruik van medicatie wekt geen agressie op, maar vermindert die. Uit testen blijkt dat de beschuldigde een benedengemiddeld intelligentieniveau heeft, maar niet zwakzinnig is. Hij is achterdochtig en vertoont kenmerken van paranoia en emotionele labiliteit. Hij heeft voldoende capaciteiten om verantwoordelijkheid voor zijn gedrag te kunnen opnemen en ook de gevolgen ervan te kunnen inschatten en controleren. Hij leed niet aan een geestesstoornis op het moment van de feiten”, wist Verelst.

Hersentumor

Volgens de gerechtsdeskundigen stelt Bloemen zich geen vragen bij het hoe, waar en wanneer waarop zijn partner overleden is. Zo laat hij zien dat hij juist wel weet wat er gebeurde. Dat hij tijdens zijn verhaal geen emoties toont, is voor hen een indicatie van misleiding. Volgens het openbaar ministerie nam Bloemen in het verleden al geregeld een loopje met de waarheid. Tegen zijn collega’s bij Toyota zei hij dat hij aan een hersentumor leed, waardoor vliegen en met de motor rijden verleden tijd waren. Hij pronkte met twee huizen in Spanje en ontkende het bestaan van sommige van zijn kinderen. De bewering van de procureur Ben Pieters dat hij verzonnen had dat hij in de gevangenis twee keer bezoek kreeg van DJ Pat Krimson werd woensdag op het proces weerlegd door zijn broer Patrick. Het was allemaal een misverstand aldus de broer, die samen met twee zussen over de beklaagde kwam getuigen.