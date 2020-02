Beloftevol wielrenner Joeri Francen moet de fiets wegens gezondheidsredenen aan de haak hangen: “Dan open ik toch gewoon een fietszaak” Vanessa Dekeyzer

27 februari 2020

17u55 0 Kortenaken De twintigjarige Joeri Francen uit Rummen opent op 14 maart Bici-clet, een fietsspeciaalzaak aan de Hoeledensebaan in Hoeleden. Tot vorige zomer was Joeri zelf nog een beloftevol wielrenner met enkele belangrijke titels achter zijn naam. “Door overtraining kreeg ik te maken met bloedarmoede. De dokter liet me geen keuze: ik moest tijdelijk stoppen met fietsen.”

Het voorbije half jaar nam Joeri dan ook de tijd om na te denken wat hij zou doen met dit verdict. “Mijn passie voor fietsen is steeds groot geweest, maar uiteraard komt mijn gezondheid op de eerste plaats. En dus besliste ik om mij niet langer te focussen op het wielrennen.”

Joeri startte zijn sportieve carrière als veldloper. In 2014 besloot hij zijn loopschoenen in te ruilen voor een koersfiets en met succes. Zo werd hij provinciaal kampioen, haalde hij een twaalfde plaats op het Belgisch kampioenschap en kon hij verschillende overwinningen op Belgische wedstrijden achter zijn naam schrijven. In 2017 haalde hij met voorsprong als eerste de eindmeet in Hoeleden, het dorp van het ouderlijk huis van zijn ouders.”

Oude stal omgebouwd

In dat ouderlijk huis langs de Hoeledensebaan, waar de tante van Joeri nu woont, opent dus binnenkort Bici-Clet. “Mijn tante is de goedheid zelve en zij liet mij een oude stal ombouwen tot een fietsenwinkel. De locatie is schitterend met veel passage van fietsers. Bovendien zijn er in deze regio nog maar weinig fietsenmakers actief.”

Joeri volgde eerst een opleiding fietsvakhandelaar-en hersteller bij Syntra en verdiepte zich vervolgens in de herstelling van e-bikes. “In de zaak kan je dan ook een e-bike aankopen, maar ook een gewone heren-, dames-en kinderfiets, een koersfiets of een mountainbike. Voor ieder is er wat wils.”

Kim’s Chocolates

Voorlopig behoudt Joeri zijn deeltijdse baan nog bij Kim’s Chocolates in Tienen. “Ik wil liever rustig eerst de kat uit de boom kijken. De winkel zal open zijn op maandag van 15 tot 19 uur, op woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 15 uur.”

Iedereen is welkom op het openingsweekend op 14 en 15 maart van 10 tot 16 uur. Je kan een e-bike testen, het gamma bekijken en van een hapje en drankje genieten. Bovendien geniet je tot twee weken na de opening van 5 procent korting op alle fietsen.

Alle info vind je op www.bici-clet.be.