Belgisch kampioen Stijn Degeest gehuldigd door gemeentebestuur Kristien Bollen

02 augustus 2019

17u49 1

Op het BK wielrennen voor nieuwelingen in Lendelede werd Stijn Degeest de nieuwe Belgische kampioen op de weg bij de tweedejaarsnieuwelingen. Voor de 16-jarige Hoeledenaar is het zijn eerste zege in zijn derde jaar als renner. Hij verraste de favorieten en werd beloond met de Belgische trui. Het gemeentebestuur huldigde de jonge Kortenaakse renner voor zijn geweldige prestatie.