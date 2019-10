Bazen draaien dagje mee voor Dag van de Onthaalouder Vanessa Dekeyzer

11 oktober 2019

14u12 2 Kortenaken Zaterdag is het de jaarlijkse Dag van de Onthaalouder. Voor die gelegenheid stuurde Landelijke Kinderopvang vandaag voor de tweede keer bazen uit naar de verschillende kinderopvanglocaties, naar onthaalouders of kinderbegeleiders om hen te bedanken voor hun inzet. Wij gingen op bezoek bij onthaalouder Ilse Snel in Kersbeek, die hulp kreeg van verantwoordelijke-mentor van de onthaalouders, Carine Winnen uit Zoutleeuw.

Ilse (51) zat twintig jaar in de verkoop, maar op haar veertigste besloot ze om haar leven een andere richting te geven en als onthaalouder aan de slag te gaan. “En dat heb ik me nog geen moment beklaagd”, zegt ze. “Als ik die glimlach op het gezicht van ‘mijn’ kindjes zie, ben ik gelukkig.”

Carine Winnen mocht als ‘baas’ bij Landelijke Kinderopvang een halve dag meedraaien met Ilse. “Dat is heel vlot verlopen. Ik ben dan ook zelf 20 jaar onthaalmoeder geweest in Halle-Booienhoven. Sinds enkele maanden heb ik de job van verantwoordelijke-mentor van de onthaalouders op mij genomen. Maar ik weet dus heel goed welke inspanningen het vraagt van onthaalouders om elke dag opnieuw duizend handen en ogen te hebben zodat de kindjes niets tekort komen. Zij verdienen alle respect.”

In het Hageland is er nog nood aan extra onthaalouders. Alleen in Kersbeek lijkt er voldoende aanbod. “Ze noemen Kersbeek Dorp wel eens ‘dé opvangstraat’”, zegt Ilse lachend. “Naast mezelf zijn er nog twee onthaalouders en een crèche aanwezig. Maar iedereen heeft z’n werk, dus dit aanbod is wel nodig.”

Foute informatie

Ook de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees in Landen, onthaalouders Isha Leemans in Waanrode en Nikki in Diest, de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees in Boutersem en de buitenschoolse kinderopvang in Aarschot kregen vandaag hulp van ‘bazen’. “Er blijft veel foute informatie circuleren over de voorwaarden om in de kinderopvang te kunnen werken, waardoor er geschikte kandidaten de stap niet zetten naar een job met werkzekerheid, veel voldoening en waar je een grote eigen inbreng in hebt”, klinkt het bij Landelijke Kinderopvang. “Daarom willen onze ‘bazen’ op de werkvloer laten zien van binnenuit hoe plezant het is tussen de kinderen en met hoeveel drive en goesting onze medewerkers hun job elke dag doen.”