Balletschool Elise Francen-Dance Images zet de deuren open

06 september 2019

Elise Francen nodigt iedereen uit op de infodag van haar ballletschool-Dance Images op zondag 8 september. Daarop zal er meer uitleg gegeven worden bij de lessen en de werking van de school. Je kan ook kledij passen en aankopen en inschrijven. Iedereen is welkom van 11 tot 13 uur op de Neerlintersesteenweg 9 in Hoeleden. Op 11 september gaan vervolgens de lessen van start. Alle info vind je op de Facebookpagina en op www.dance-images.be.

Alle lessen worden gegeven door Elise Francen, gediplomeerd danspedagoge aan The Royal Academy of Dance in Londen. Elise zelf danst intussen al meer dan 20 jaar, volgde een professionele dansopleiding en studeerde af na een intensieve training van 2 jaar tot dansdocente in Londen.